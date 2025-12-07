Pertemuan Rahasia Antara Netanyahu dan Tokoh Inggris di Tel Aviv

Melansir laporan ABNA dari Quds, sumber media Ibrani melaporkan bahwa pertemuan rahasia telah berlangsung antara Perdana Menteri rezim Zionis Benjamin Netanyahu dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Tel Aviv.

Berdasarkan laporan tersebut, pertemuan itu bertujuan untuk membahas kesepakatan antara negara-negara Arab dan Netanyahu terkait partisipasi Otoritas Palestina dalam proses administrasi di beberapa wilayah di dalam Jalur Gaza.

Sumber tersebut menambahkan bahwa rencana ini masih dalam tahap uji coba dan memerlukan serangkaian reformasi di dalam Otoritas Palestina sesuai dengan tuntutan Tel Aviv. Hal ini terjadi di saat rezim Zionis tidak mematuhi ketentuan gencatan senjata Gaza tahap pertama dan tidak menghentikan serangannya terhadap wilayah kantong tersebut.