Pertemuan Mendatang antara Hizbullah dan Perwakilan Paus di Lebanon

Melansir laporan ABNA dari Al-Ahed, Ali Fayyad, anggota blok yang berafiliasi dengan Hizbullah, menegaskan bahwa setelah pesan yang disampaikan partai tersebut kepada Paus dalam kunjungannya ke Lebanon, komunikasi antara kedua pihak terus berlanjut. Hal ini didasarkan pada peran Paus dalam menentang ketidakadilan dan agresi penjajah Zionis terhadap negara tersebut.

Ia menambahkan: "Sebuah pertemuan dijadwalkan akan berlangsung antara perwakilan Hizbullah dan perwakilan Paus di Lebanon. Sebelumnya, perwakilan Paus di negara ini menyatakan akan menyampaikan pesan Hizbullah kepada Paus, dan pertemuan akan digelar setelah perjalanan Paus berakhir."

Fayyad menyatakan: "Hizbullah menekankan prinsip-prinsipnya mengenai koeksistensi damai antar rakyat Lebanon, persatuan nasional, serta keberadaan umat Kristen di negara ini. Kami meminta Vatikan untuk mendukung Lebanon di tengah agresi rezim Zionis yang terus berlanjut dan tekanan terhadap negara ini."