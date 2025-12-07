79 Tewas termasuk 43 Anak-anak dalam Serangan Drone ke Sebuah Taman Kanak-kanak di Sudan Selatan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA — Serangan drone yang dilakukan oleh Pasukan Reaksi Cepat terhadap sebuah taman kanak-kanak di Sudan Selatan telah menewaskan dan melukai puluhan orang.

Serangan ini terjadi pada hari Kamis di kota Kaluqi, yang terletak di Negara Bagian Kordofan Selatan. Berdasarkan pernyataan yang dirilis pada Jumat malam, para petugas penyelamat yang berada di lokasi juga menjadi sasaran dalam serangan kedua yang terjadi secara tiba-tiba.

Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudan dalam pernyataannya menyebutkan bahwa Pasukan Reaksi Cepat telah melakukan pembantaian baru di kota Kaluqi, Negara Bagian Kordofan Selatan. Dalam serangan ini, 79 warga sipil tewas, termasuk 43 anak-anak dan 6 perempuan.

Serangan ini merupakan bagian dari konflik berkelanjutan antara Pasukan Reaksi Cepat dan Tentara Sudan yang telah berlangsung lebih dari dua tahun. Saat ini, pertempuran terutama terfokus di wilayah-wilayah kaya minyak di kawasan Kordofan.