Yaman Sebabkan Kerugian 100 Juta Dolar pada Kapal Induk Terkenal AS

Melansir laporan ABNA yang mengutip Al-Mayadeen, media Zionis mengutip Angkatan Laut AS melaporkan bahwa kapal induk Harry S. Truman mengalami kerugian finansial senilai 100 juta dolar selama misi delapan bulannya.

Berdasarkan laporan tersebut, USS Truman dianggap sebagai salah satu kapal induk terpenting dan paling terkenal di Amerika Serikat yang telah beroperasi sejak tahun 1998. Kapal ini terlibat dalam serangan AS terhadap Yaman pada tahun 2024 dan berulang kali menjadi sasaran rudal pasukan Yaman di Laut Merah.

Sebelumnya, majalah National Interest AS melaporkan bahwa kapal induk Truman tidak akan dikirim untuk misi apa pun dalam waktu dekat. Laporan itu menyebutkan bahwa proses pengisian bahan bakar ulang dan perbaikan besar-besaran yang memakan waktu beberapa tahun akan segera dimulai. Majalah tersebut menegaskan bahwa Truman, yang dikirim untuk menghadapi Yaman, mengalami kerusakan parah dan kini memasuki tahap perbaikan menyeluruh.