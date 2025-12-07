Mayjen Pakpour: Perang Hibrida Musuh Gagal Berkat Persatuan Bangsa dan Kepemimpinan Pemimpin Agung

Melansir laporan ABNA, Mayor Jenderal Mohammad Pakpour menyatakan dalam forum "Prajurit Era Kemunculan": "Musuh berencana setelah membom pusat militer dan menggugurkan komandan senior pada hari ketiga, elemen bersenjata akan menyusup dari perbatasan untuk memicu pemberontakan dalam negeri dan membawa negara menuju kehancuran."

Ia menambahkan: "Netanyahu pada hari ketiga perang secara terbuka menyatakan, 'Kami telah memulai pekerjaan ini dan rakyat Iran harus menentukan nasib mereka sendiri,' namun rakyat Iran dengan persatuan yang luar biasa dan dukungan kuat kepada angkatan bersenjata, justru menentukan nasib buruk bagi Netanyahu dan para pendukungnya."

Merujuk pada gugurnya komandan tinggi seperti Salami, Rashid, Bagheri, dan Hajizadeh, Pakpour mencatat: "Musuh mengira gugurnya para komandan ini akan meruntuhkan struktur pertahanan Iran, namun Pemimpin Tertinggi menunjuk pengganti dalam hitungan jam dan kekosongan tersebut segera diperbaiki."

Pakpour menjelaskan: "Hanya dua jam setelah pengangkatan saya, operasi balasan besar dimulai. Musuh memperkirakan tanggapan kurang dari 10 rudal, namun pada sore hari pertama, gelombang drone dan rudal diluncurkan secara masif."

Terkait serangan ke pangkalan AS, ia berkata: "Pangkalan Al-Udeid terkena hantaman 14 rudal. Setelah operasi ini, Amerika menyatakan bahwa jika Iran berhenti menyerang, mereka juga akan berhenti. Dengan demikian, rencana bersama AS dan Israel hancur total."

Di akhir pidatonya, Panglima IRGC memberikan penghormatan kepada keluarga syuhada dan menegaskan bahwa mereka akan berdiri teguh demi cita-cita revolusi hingga tetes darah terakhir.