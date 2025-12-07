Kemenangan Poros Perlawanan adalah Terbukanya Prediksi-Prediksi Al-Qur’an

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Hujjatul Islam Khamoushi dalam acara penutupan Musabaqah Al-Qur’an di kota Qom, Iran, sambil mengucapkan selamat atas kelahiran Sayidah Fatimah az-Zahra as, menganalisis perkembangan terbaru kawasan berdasarkan ayat-ayat Ilahi. Ia menegaskan bahwa kekalahan Israel dan Amerika dalam pertempuran-pertempuran terakhir merupakan hasil dari kepemimpinan bijaksana Ayatullah Khamenei.

Ia menekankan bahwa berbagai konfrontasi ini sepenuhnya sesuai dengan prediksi Al-Qur’an, khususnya Surah Al-Hasyr, yang menggambarkan kemiripan perilaku kaum munafik di masa lalu dengan kaum munafik dan para pendukung monarki di masa kini—yakni mereka yang menjanjikan kemenangan kepada musuh.

Ketua Organisasi Wakaf ini juga mengutip ayat-ayat Al-Qur’an untuk menggambarkan ketakutan besar musuh terhadap bangsa Iran, serta mempertanyakan mengapa tokoh seperti Donald Trump masih terus menyebut nama Jenderal Qasem Soleimani, yang menurutnya menunjukkan besarnya pengaruh poros perlawanan.

Ia menyebut bahwa konsep utama takwa dalam konteks ini adalah “takwa sosial”, serta menekankan pentingnya mengamalkan peta jalan yang telah digariskan oleh Pemimpin Revolusi dalam pernyataan “Langkah Kedua Revolusi”.

Di akhir pernyataannya, Khamoushi menyebut bahwa berbagai keberhasilan poros perlawanan—termasuk keteguhan Yaman dalam menghadapi Amerika—bersumber dari bahasa Al-Qur’an ini serta ketaatan penuh kepada Wali Amr.

Ia berharap pendalaman yang lebih kuat terhadap Al-Qur’an dapat menjadi pendahulu bagi terwujudnya tujuan-tujuan yang lebih besar dan menjadi landasan bagi kemunculan Imam Mahdi (aj), serta agar Iran mampu terus bertahan dan meraih kemenangan di berbagai bidang ekonomi dan militer dalam menghadapi sistem hegemoni global.