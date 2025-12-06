Mesir Tegaskan Dukungan untuk Lebanon dalam Menghentikan Agresi Zionis

Menurut kantor berita Abna, mengutip situs web Al-Nashra, di tengah perkembangan terbaru di Lebanon, terutama kontroversi terkait penunjukan seorang diplomat negara tersebut sebagai kepala delegasi Lebanon dalam Komite Mekanisme (yang mengawasi implementasi gencatan senjata), Sameh Shoukry, Menteri Luar Negeri Mesir, menekankan dukungan Kairo untuk setiap jalur yang mengarah pada pengurangan ketegangan.

Menteri Luar Negeri Mesir, berbicara kepada saluran Lebanon LBCI, menyatakan: "Kami mendukung setiap jalur diplomatik dan politik yang menghilangkan ancaman agresi terhadap Lebanon dan mengarah pada stabilitas."

Dia menambahkan: "Ada perjanjian gencatan senjata antara Lebanon dan Tel Aviv yang ditandatangani tahun lalu, dan Lebanon sepenuhnya berkomitmen pada ketentuannya."

Pejabat Mesir tersebut menegaskan: "Pihak Lebanon sangat serius mengenai implementasi perjanjian gencatan senjata, dan kami bekerja sama dengan pihak Amerika untuk mengurangi ketegangan dan fokus pada jalur diplomatik untuk mendukung rencana pemerintah."

Perlu dicatat bahwa, sejak beberapa bulan lalu, dengan dorongan langsung dari Amerika Serikat, Mesir telah memasuki isu Lebanon, dan meskipun sebelumnya telah mengajukan rencana untuk menangani masalah senjata di Lebanon dengan judul "non-penggunaan senjata oleh Hizbullah," pekan lalu Kairo mengambil nada mengancam terhadap Lebanon dan delegasi Mesir di Lebanon memperingatkan negara itu bahwa, jika tuntutan Amerika dan Israel, terutama mengenai pelucutan senjata Hizbullah, tidak dipenuhi, skenario berbahaya akan dirancang terhadap Lebanon.

Namun, pernyataan baru Menteri Luar Negeri Mesir dan penegasannya tentang dukungan terhadap Lebanon muncul setelah, akhir pekan lalu, Kepresidenan Lebanon menunjuk Simon Karam, mantan duta besar negara itu untuk Amerika Serikat, sebagai kepala delegasi Lebanon dalam pertemuan Komite yang mengawasi implementasi gencatan senjata.

Penunjukan tokoh sipil sebagai kepala delegasi Lebanon dalam pertemuan komite tersebut disertai dengan banyak kontroversi, dan Zionis secara khusus berusaha mempromosikannya dalam kerangka normalisasi hubungan.

Sumber-sumber Lebanon melaporkan bahwa delegasi negara tersebut dalam pertemuan Rabu pekan lalu berpegang pada prinsip untuk tidak bernegosiasi secara langsung dengan musuh.

Sumber-sumber tersebut mengatakan: "Selain itu, kehadiran tokoh sipil, yaitu Simon Karam, dalam delegasi Lebanon bukanlah hal yang mengejutkan atau tidak terduga; karena sejak Oktober lalu, para pejabat Amerika telah mengumumkan kesepakatan otoritas Lebanon untuk kehadiran warga sipil dalam delegasi negara itu dan perluasan kerja Komite yang mengawasi implementasi gencatan senjata ke masalah teknis seperti pembebasan tawanan Lebanon dan penetapan perbatasan."

Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim pendudukan, mengklaim bahwa "pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk merumuskan ide-ide untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antara Lebanon dan Israel setelah pelucutan senjata Hizbullah."

Menanggapi klaim Netanyahu ini, seorang sumber terkemuka Lebanon, dalam wawancara dengan surat kabar Al-Jumhuriya, mengutuk klaim tersebut, mengatakan bahwa tidak ada negosiasi langsung politik atau ekonomi atau langkah menuju normalisasi hubungan dengan Tel Aviv yang terjadi dalam pertemuan Komite Mekanisme, dan penunjukan kepala sipil untuk delegasi Lebanon tidak berarti tunduk pada tuntutan Zionis.