Data Terbaru Korban Syahid dan Korban Luka Serangan Rezim Zionis ke Gaza

Menurut kantor berita Abna, mengutip Kantor Berita Shahab, Kementerian Kesehatan Palestina di Jalur Gaza merilis pernyataan baru yang mengumumkan data terbaru korban syahid dan korban luka akibat serangan tentara rezim Zionis di Jalur Gaza dari 7 Oktober tahun lalu hingga saat ini.

Berdasarkan pengumuman Kementerian Kesehatan Palestina di Jalur Gaza, sebagai akibat dari serangan tentara rezim Zionis di Jalur Gaza dari 7 Oktober 2023 hingga saat ini, 70.354 orang telah gugur sebagai syahid.

Selain itu, lembaga medis Palestina ini menyatakan bahwa jumlah total korban luka akibat serangan tentara rezim Zionis di Jalur Gaza sejak dimulainya perang di wilayah tersebut telah mencapai 171.030 orang.

Kementerian tersebut mengumumkan bahwa selama 48 jam terakhir, jenazah 6 syuhada juga telah dipindahkan ke rumah sakit. Satu orang baru-baru ini syahid dalam serangan rezim Zionis. Jenazah 5 syuhada juga telah dikeluarkan dari bawah reruntuhan. Selama periode ini, 15 orang juga terluka.

Ribuan orang lainnya masih hilang dan berada di bawah reruntuhan di Jalur Gaza.

Sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025, hingga kini 367 orang telah gugur sebagai syahid dan 953 orang lainnya terluka. Selain itu, selama periode ini, jenazah 624 syuhada juga telah dikeluarkan dari bawah reruntuhan.