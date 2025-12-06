Fidan: Kami Menuntut Gencatan Senjata di Ukraina dan Gaza

Menurut kantor berita Abna, mengutip Kantor Berita Anadolu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan hari ini, Sabtu, menyatakan dalam pidatonya di Forum Doha: Turki siap memainkan perannya dalam upaya perdamaian untuk Gaza. Kami siap membantu upaya perdamaian yang sedang berlangsung saat ini.

Menteri Luar Negeri Turki, merujuk pada berbagai tantangan di kawasan Eurasia, mencatat: Upaya sedang dilakukan untuk memperbaiki situasi di Ukraina, Gaza, dan Suriah. Ankara menginginkan gencatan senjata di Ukraina dan Gaza.

Menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan pengiriman pasukan ke Gaza, dia menambahkan: Turki siap memainkan perannya. Kami siap mendukung upaya perdamaian yang sedang berlangsung saat ini, dan tentu saja, semua orang mendukung proses ini.

Fidan, mengacu pada diskusi yang sedang berlangsung mengenai "Pasukan Stabilitas Internasional," mengatakan: Bagaimana implementasinya, misi spesifik, dan kerangka aturannya masih dalam pertimbangan. Kita harus realistis tentang misi pasukan ini dan memperhatikan detailnya; karena ada realitas lapangan yang spesifik.

Mengenai perang Rusia dan Ukraina, Fidan juga mengatakan: Tampaknya Eropa membutuhkan solusi yang lebih kreatif dan fleksibel tanpa kehadiran Amerika Serikat. Menurut saya, satu-satunya cara realistis untuk mengakhiri perang ini adalah dengan mengarahkan kedua belah pihak ke negosiasi damai dan, jika perlu, di bawah tekanan. Tentu saja, negosiasi saat ini masih berlanjut.