Serangan Udara Penjajah di Kota Gaza dan Pelanggaran Gencatan Senjata yang Berlanjut

Menurut kantor berita Abna, mengutip Kantor Berita Shahab, sumber berita melaporkan berlanjutnya serangan rezim Zionis di Gaza dan pelanggaran gencatan senjata oleh para penjajah.

Sumber-sumber ini mengumumkan bahwa rezim Zionis telah menggunakan quadcopter untuk menembaki rumah-rumah warga Palestina di lingkungan Al-Shuja'iyya di kota Gaza.

Belum ada laporan mengenai kemungkinan korban dari kejahatan dan pelanggaran gencatan senjata ini.

Di sisi lain, sumber medis melaporkan syahidnya 4 warga Palestina dalam serangan hari ini oleh tentara pendudukan rezim Zionis.

Sumber di Rumah Sakit Shifa di Gaza mengumumkan bahwa 3 orang sejauh ini telah syahid ditembak oleh tentara Zionis di luar garis kuning di Beit Lahia, di utara Jalur Gaza.

Selain itu, beberapa sumber juga melaporkan syahidnya satu orang di Jabalia, di utara Jalur Gaza, akibat tembakan penjajah Israel. Beberapa orang juga telah terluka akibat serangan penjajah Israel.

Koresponden Al Jazeera juga melaporkan bahwa proses peledakan dan penghancuran rumah-rumah warga Palestina di beberapa daerah di Rafah, di selatan Jalur Gaza, masih terus berlanjut.