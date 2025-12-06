Italia: Eropa Harus Mandiri dan Mampu Membela Diri

Menurut kantor berita Abna, mengutip Novosti, Giorgia Meloni, Perdana Menteri Italia, di tengah strategi baru Amerika yang diumumkan oleh Gedung Putih kemarin, mengatakan bahwa Uni Eropa harus memikul tanggung jawab untuk mempertahankan diri tanpa bergantung pada kekuatan asing.

Dia menambahkan bahwa hubungan AS dan Eropa tidak tegang, dan apa yang terkandung dalam posisi Trump mencerminkan perselisihan antara kedua pihak yang sudah ada sejak lama.

Meloni menyatakan: "Seberapa serius Anda dalam membela kepentingan Anda? Amerika memiliki kekuatan untuk membela kepentingan mereka, dan Eropa juga harus seperti itu. Pertahanan Eropa secara mandiri memiliki biaya, tetapi menjamin kebebasan politik benua Eropa. Eropa harus tahu bahwa jika ingin kuat, ia harus mengambil keputusan sendiri dan tidak bergantung pada orang lain."