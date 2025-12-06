  1. Home
Menteri Luar Negeri Spanyol: Solusi untuk Stabilitas di Kawasan adalah Solusi Dua Negara

6 Desember 2025 - 22:30
Source: ABNA
Menteri Luar Negeri Spanyol dalam pernyataan terbarunya mengenai Palestina menyatakan: "Solusi nyata untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan adalah solusi dua negara."

Menurut kantor berita Abna, mengutip Al-Shorouk, José Manuel Albares, Menteri Luar Negeri Spanyol, pada hari Sabtu di Forum Doha, menggambarkan meningkatnya kekerasan pemukim Israel di Tepi Barat sebagai "di luar kendali" dan menekankan: "Solusi nyata untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan adalah solusi dua negara."

Albares menyatakan: "Kami dikritik karena mengakui negara Palestina, tetapi kami melakukan ini untuk menegakkan keadilan bagi rakyat Palestina."

Dia menekankan: "Solusi dua negara adalah jalur nyata menuju perdamaian dan stabilitas, baik bagi warga Palestina maupun bagi Israel."

Menteri Luar Negeri Spanyol menambahkan: "Sudah tiba waktunya bagi negara Palestina yang nyata untuk didirikan, dan ini berarti Tepi Barat dan Gaza harus berada di bawah kendali Palestina."

