Menurut kantor berita Abna, mengutip Kantor Berita Al Jazeera, Komandan Angkatan Darat Ukraina hari ini, Sabtu, mengklaim dalam pidatonya: "Negara kami telah menjadi perisai Eropa melawan agresi Rusia. Konfrontasi harus diseret jauh ke dalam wilayah Rusia menggunakan drone dan rudal."

Pejabat militer Ukraina ini mengklaim: "Tanpa tentara kami, tidak ada jaminan keamanan di masa depan, dan kami tidak punya pilihan selain untuk bertahan."

Hal ini terjadi sementara beberapa jam yang lalu, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa pertahanan udara negara tersebut berhasil menembak jatuh 116 drone Ukraina semalam.

Kementerian Pertahanan Rusia menambahkan bahwa pasukan drone negara itu menargetkan posisi pasukan Ukraina di tepi Sungai Dnipro.

Selain itu, sebuah sumber militer Rusia mengumumkan bahwa pasukan negara itu menargetkan pusat komando pasukan perbatasan Ukraina di poros Sumy.