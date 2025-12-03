Pemimpin Revolusi: Wanita bukanlah pekerja rumah tangga, dia adalah manajer

Menurut kantor berita Abna, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, pagi ini dalam pertemuan dengan ribuan wanita dan anak perempuan dari berbagai wilayah negara, menyebut Hazrat Fatimah Zahra (saw) sebagai manusia surgawi yang dihiasi dengan sifat-sifat tertinggi di semua bidang. Beliau kemudian menjelaskan pandangan Islam tentang kedudukan dan hak-hak wanita dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat, serta menguraikan keharusan dan larangan perilaku pria terhadap istri dan wanita dalam berbagai konteks.

Mengacu pada keutamaan tak terbatas dari Wanita Dua Dunia dalam "ibadah dan kekhusyukan, pengorbanan dan pengampunan untuk rakyat, ketahanan dalam kesulitan dan musibah, pembelaan yang berani terhadap hak orang yang tertindas, pencerahan dan penjelasan kebenaran, pemahaman dan tindakan politik, 'manajemen rumah tangga, pendampingan suami/istri dan pengasuhan anak', kehadiran dalam peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah awal Islam" dan bidang-bidang lainnya, Ayatollah Khamenei berkata: Wanita Iran, alhamdulillah, mengambil teladan dan pelajaran dari matahari seperti ini, yang menurut sabda Nabi (saw), adalah pemimpin semua wanita di dunia sepanjang sejarah, dan bergerak menuju tujuannya.

Beliau menyebut kedudukan wanita dalam Islam sangat tinggi dan luhur, dan menambahkan: Ungkapan Al-Qur'an tentang identitas dan kepribadian wanita adalah ungkapan yang paling agung dan progresif.

Pemimpin Revolusi, mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an tentang "peran setara pria dan wanita dalam kehidupan dan sejarah manusia dan kemungkinan pertumbuhan yang setara bagi pria dan wanita dalam mencapai kesempurnaan spiritual dan kedudukan tertinggi", mengatakan: Semua poin ini bertentangan dengan kesalahpahaman orang-orang yang beragama tetapi tidak mengenal agama, dan orang-orang yang pada dasarnya tidak menerima agama.

Dengan menjelaskan logika Al-Qur'an tentang hak-hak wanita dalam masyarakat, beliau menekankan: Dalam Islam, dalam kegiatan sosial, bisnis, kegiatan politik, pencapaian sebagian besar posisi pemerintahan dan di bidang-bidang lain, wanita memiliki hak yang setara dengan pria, dan ladang kemajuannya terbuka dalam perilaku spiritual dan upaya serta gerakan individu dan publik.

Pembatasan daya tarik seksual yang tak berujung dan merusak sama sekali tidak diperhatikan dalam budaya Barat

Mengacu pada fakta bahwa budaya Barat yang merosot dan kapitalisme sepenuhnya ditolak dari sudut pandang Islam, Ayatollah Khamenei menambahkan: Dalam Islam, untuk menjaga martabat wanita dan mengekang hasrat seksual yang sangat kuat dan berbahaya, ada pembatasan dan hukum dalam "hubungan wanita dengan pria, pakaian pria dan wanita, hijab wanita dan dorongan untuk menikah", yang sepenuhnya sesuai dengan sifat alami wanita dan kepentingan serta kebutuhan sejati masyarakat; sementara pembatasan daya tarik seksual yang tak berujung dan merusak sama sekali tidak diperhatikan dalam budaya Barat.

Pemimpin Revolusi menganggap wanita dan pria dalam Islam sebagai dua elemen seimbang dengan banyak kesamaan dan beberapa perbedaan yang timbul dari fisik dan sifat alami, dan mengatakan: "Dua elemen pelengkap" ini memainkan peran dalam administrasi masyarakat manusia, kelanjutan keturunan manusia, kemajuan peradaban, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan pengelolaan kehidupan.

Beliau menghitung pembentukan keluarga sebagai salah satu tugas terpenting dalam proses peran vital ini, dan menambahkan: Berbeda dengan pengabaian lembaga keluarga dalam budaya Barat yang salah, dalam Islam, hak-hak timbal balik dan spesifik telah ditetapkan untuk "wanita, pria, dan anak-anak" sebagai elemen pembentuk keluarga.