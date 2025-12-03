Apa yang Terjadi di KTT ke-46 Kepala Negara Dewan Kerja Sama Teluk?

Menurut kantor berita Abna, mengutip Al Khaleej Online, para pemimpin GCC, setelah mengakhiri sesi mereka hari ini yang diselenggarakan oleh Bahrain, mengeluarkan pernyataan dan di dalamnya menekankan kerja sama negara-negara anggota dalam teknologi dan transformasi digital.

Para pemimpin GCC juga, dalam pernyataan mereka, menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan keenam negara anggota dan menegaskan bahwa setiap pelanggaran kedaulatan salah satu negara anggota dianggap sebagai ancaman langsung terhadap keamanan kolektif mereka.

Pernyataan tersebut menekankan perlunya mengakhiri penderitaan rakyat Palestina.

Pernyataan ini menyinggung penguatan perdagangan dan pariwisata, serta mendorong investasi dalam proyek-proyek strategis, serta kelanjutan realisasi pembangunan ekonomi dan kemajuan teknologi.

Para pemimpin GCC selanjutnya menekankan penguatan integrasi infrastruktur digital dan memfasilitasi perdagangan elektronik.

Para kepala negara ini juga menganggap perlu untuk mendukung pengembangan sistem bersama untuk pembayaran digital dan layanan cloud.

Pernyataan ini menyinggung kelanjutan diversifikasi dan penguatan ekonomi berbasis inovasi dan keberlanjutan, dan menekankan tanggung jawab lingkungan serta penguatan proyek energi bersih dan terbarukan.

Pernyataan itu berbunyi: Kami menekankan jaminan kepatuhan penuh terhadap ketentuan kesepakatan penghentian perang di Gaza, memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Jalur Gaza. Kami menekankan penguatan upaya untuk membentuk negara Palestina yang berdaulat dan merdeka di perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota, berdasarkan solusi dua negara.

Para kepala negara anggota GCC juga menekankan perlunya upaya untuk menjadikan Timur Tengah bebas dari senjata nuklir dan pemusnah massal.

Pernyataan ini menekankan pentingnya menghormati kedaulatan negara-negara anggota Dewan Kerja Sama dan negara-negara di kawasan, serta penolakan terhadap campur tangan dalam urusan internal mereka atau penggunaan kekuatan atau ancaman terhadap mereka.

Negara-negara anggota menekankan perlunya melanjutkan koordinasi di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial di antara mereka, yang memperkuat keamanan, stabilitas, dan kemakmuran kawasan.

Para pemimpin GCC juga menekankan hasil KTT Sharm El Sheikh mengenai penguatan kemitraan politik, keamanan, dan ekonomi dengan negara-negara sahabat dan organisasi internasional, serta penguatan kerja sama dalam memerangi ekstremisme dan terorisme.