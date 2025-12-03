Perdana Menteri Lebanon: Kami Tidak Berencana Negosiasi Perdamaian dengan Israel

Menurut kantor berita Abna, mengutip Al Jazeera, Perdana Menteri Lebanon menegaskan bahwa negara itu tidak berencana melakukan negosiasi perdamaian dengan rezim Zionis, dan normalisasi hubungan apa pun dengan rezim ini tetap terkait dengan proses perdamaian secara keseluruhan.

«Nawaf Salam» menambahkan dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera: Kami telah menerima pesan dari Israel tentang kemungkinan peningkatan ketegangan, tetapi tidak ada periode waktu spesifik yang disebutkan di dalamnya. Penilaian para utusan yang mengunjungi Beirut adalah bahwa situasinya berbahaya dan tidak stabil.

Perdana Menteri Lebanon sekali lagi mengulangi klaimnya tentang perlunya pelucutan senjata Hizbullah dan mengatakan: Kami tidak akan mengizinkan petualangan yang dapat menyeret kami ke perang baru.

Pernyataan Nawaf Salam ini disampaikan sementara rezim Zionis setiap hari menargetkan Lebanon selatan dan terus melanggar gencatan senjata. Serangan-serangan ini berlanjut sementara pemerintah Lebanon, dengan dukungan AS, berusaha untuk melucuti senjata perlawanan.

Dia juga merujuk pada pemilihan «Simon Karam», mantan duta besar Lebanon di Washington, sebagai perwakilan negara itu dalam komite pengawasan gencatan senjata dan menjelaskan: Tindakan untuk memasukkan mantan diplomat Lebanon dalam komite ini secara politis benar dan didukung secara nasional. Netanyahu berlebihan dalam menggambarkan tindakan kami untuk memasukkan mantan diplomat Lebanon dalam komite.