Meloni: Kesepakatan yang jelas tentang Iran harus dicapai dengan partisipasi Badan

Menurut kantor berita Abna, mengutip Al Jazeera, Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, mengumumkan hari ini, Rabu, dalam KTT ke-46 Dewan Kerja Sama Teluk (GCC): Kesepakatan yang jelas mengenai Iran harus dicapai, dengan partisipasi penuh dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA), untuk memberikan jaminan kepada komunitas internasional.

Di bagian lain pidatonya, Perdana Menteri Italia mengatakan: Israel harus mengakui hak Palestina untuk mendirikan negara mereka sendiri. Rencana Presiden Trump menawarkan peluang nyata untuk menciptakan kerangka kerja yang stabil dan tahan lama untuk perdamaian dan keamanan di kawasan itu.

Giorgia Meloni mengatakan: Upaya untuk mencapai solusi dua negara dianggap sebagai jalur untuk mencapai keamanan dan stabilitas di Timur Tengah (Asia Barat).