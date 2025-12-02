Netanyahu: Kami Tidak Akan Keluar dari Suriah!

Menurut kantor berita Abna, mengutip Al Jazeera, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, mengklaim bahwa kesepakatan dapat dicapai dengan Suriah dengan pemahaman dan semangat yang baik, tetapi Tel Aviv tetap berpegang pada prinsip-prinsipnya.

Netanyahu juga mengklaim: "Kami bersikeras untuk mendukung permukiman Israel, terutama di utara."

Dia berkata: "Kami berharap Suriah bertindak untuk mendirikan zona bebas senjata dari Damaskus hingga zona penyangga, terutama Jabal al-Sheikh."

Dia mengklaim: "Kami bersikeras untuk membela sekutu Druze kami dan bahwa Israel harus aman dari serangan darat."

Dia mengumumkan bahwa rezim ini bermaksud untuk menciptakan zona bebas senjata dari Damaskus hingga Jabal al-Sheikh, yang merupakan gunung tertinggi yang menghadap ke wilayah tersebut.

Dia mengklaim: "Kami bersikeras bahwa Suriah selatan harus bebas dari senjata, dan kami akan tetap berada di daerah-daerah di bawah kendali kami."

Klaim-klaim Netanyahu ini secara eksplisit mengungkap niat untuk menduduki bagian-bagian Suriah selatan; sebuah negara yang Dataran Tinggi Golan-nya telah diduduki oleh rezim ini, dan dengan runtuhnya pemerintahan Suriah sebelumnya, wilayah-wilayah lain telah ditambahkan ke wilayah-wilayah yang diduduki ini, dan Netanyahu sebelumnya telah mengunjungi Gunung Jabal al-Sheikh.

Jumat lalu, dalam kelanjutan kebijakan pendudukan Tel Aviv, militer Zionis berusaha memasuki desa Beit Jinn di provinsi Quneitra, yang menyebabkan bentrokan sengit dengan penduduk desa, dan para penyerang melarikan diri dengan 13 korban luka, dan angkatan udara rezim ini datang untuk menyelamatkan mereka.