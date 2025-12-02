Menurut kantor berita Abna, mengutip Al-Ekhbariya, sumber-sumber Suriah melaporkan berlanjutnya pergerakan rezim Zionis di Suriah selatan.

Tentara pendudukan memasuki Tal Krum Jaba dan Al-Samadaniya di pinggiran Quneitra dengan kendaraan militer dan tank mereka.

Koresponden Al-Ekhbariya Suriah melaporkan bahwa penjajah telah mendirikan pos pemeriksaan di jalan Al-Samadaniya timur dan kota Khan Arnabe di pinggiran Quneitra.

Televisi Suriah melaporkan: Pasukan pendudukan meledakkan sebuah pusat militer yang ditinggalkan selama serangan ke Al-Samadaniya di pinggiran Quneitra.

Pada saat yang sama, Al-Ekhbariya Suriah melaporkan penerbangan pesawat rezim Zionis di atas langit Quneitra dan Damaskus selatan.

Perlu dicatat bahwa rezim Zionis telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap Suriah sejak jatuhnya rezim Suriah sebelumnya, dan baru-baru ini juga membombardir wilayah Damaskus dengan dalih mendukung Druze.

Sejak jatuhnya rezim Bashar al-Assad, tentara rezim ini, dengan melintasi garis pemisah antara wilayah Golan yang diduduki dan Suriah, telah melanjutkan pendudukan di daerah-daerah dekat Golan di provinsi Daraa dan Quneitra.