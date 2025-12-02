Pakar Suriah kepada ABNA: Perlawanan Rakyat di Bait Jin Gagalkan Perhitungan Israel / Jolani Hanya Ingin Selamatkan Kekuasaan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Pakar Suriah Dr. Rafiq Lutf menegaskan bahwa serangan terbaru Israel ke kawasan Bait Jen bukan operasi keamanan terbatas, melainkan bagian dari proyek pendudukan terorganisir untuk memperkuat kehadiran permanen Israel di Suriah selatan.

Ia menyatakan bahwa perlawanan rakyat setempat, meski dengan kemampuan terbatas, berhasil menggagalkan tujuan Israel dan mengejutkan pasukan elitnya, sehingga Israel terpaksa menggunakan serangan udara sebagai tanda kegagalannya di darat. Menurutnya, kejadian ini membuktikan bahwa runtuhnya struktur lama tidak berarti berakhirnya perlawanan.

Terkait sikap “pemerintahan Suriah” di bawah kepemimpinan Ahmad al-Sharaa (al-Julani), Dr. Lutf menilai bahwa Julani tidak berniat menghadapi Israel dan hanya berfokus mempertahankan kursi kekuasaannya, bahkan mengesampingkan prinsip hak untuk membalas agresi.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa semua indikasi menunjukkan Julani tidak dapat diandalkan dalam proyek perlawanan, dan setiap klaimnya tentang pembelaan terhadap Suriah hanyalah kedok untuk melanggengkan kekuasaan pribadi.