Patung Emas Trump “Disucikan” di Florida!

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — patung emas Donald Trump setinggi 6 meter yang dipasang di Florida telah “disucikan” oleh para pendeta pengikut Presiden kriminal Amerika tersebut!

Para pemimpin agama pendukung Trump berkumpul di sekitar patung besar dirinya yang berlapis emas dan melaksanakan ritual “penyucian”.

Patung ini dipasang di properti milik Trump di Florida. Pendeta Mark Burns, penasihat agama dekat Trump, memimpin jalannya ritual tersebut.

Dalam salah satu bagian acara itu, para hadirin mendengarkan pernyataan Trump melalui sambungan telepon dan memberikan dukungan serta sorakan untuknya.