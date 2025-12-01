Anggota Koalisi Politik Irak: Tidak Ada Kemungkinan untuk Memperpanjang Kehadiran Amerika di Negara Itu

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Al-Maalomah, Issam Shakir, anggota Koalisi Kerangka Koordinasi Irak, menekankan bahwa spekulasi mengenai kemungkinan perpanjangan kehadiran militer Amerika di negara itu hanyalah ilusi yang diangkat oleh beberapa pihak.

Dia menambahkan: "Rakyat Irak menentang perpanjangan kehadiran pasukan ini di negara mereka. Keputusan mengenai pengusiran pasukan asing, terutama Amerika, dari Irak telah diambil oleh Komite Koordinasi bilateral antara Baghdad dan Washington."

Shakir menjelaskan: "Irak tidak memerlukan kehadiran pasukan tempur asing di wilayah mana pun, dan pasukan keamanan negara itu mampu menghadapi tantangan internal maupun eksternal."

Dia menyatakan: "Penarikan pasukan ini dari Irak adalah demi kepentingan negara dan memperkuat stabilitas internal."