Tingkat Kekurangan Personel Militer yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya di Angkatan Darat Rezim Zionis

Menurut kantor berita ABNA, mengutip kantor berita Shahab, angkatan darat rezim Zionis mengeluarkan pernyataan yang melaporkan kekurangan 1.300 perwira di semua unit tempur lembaga militer ini, mulai dari pangkat letnan dua hingga kapten.

Menurut laporan tersebut, terdapat juga kekurangan sekitar 300 perwira dengan pangkat mayor di berbagai unit tempur.

Angkatan darat rezim Zionis menambahkan bahwa sekitar 30 persen komandan senior militer akan meninggalkan angkatan bersenjata mulai tahun depan.

Berdasarkan laporan ini, 70 persen keluarga pasukan cadangan menghadapi masalah dan tekanan berat akibat perpanjangan masa dinas dan terhentinya kegiatan ekonomi keluarga.

Angkatan darat Zionis menekankan bahwa kekurangan personel secara langsung memengaruhi keamanan rezim tersebut. Menurut laporan itu, hanya 37 persen perwira yang menyatakan minatnya untuk melanjutkan dinas tahun ini; angka ini sekitar 58 persen pada tahun 2018.

Selain itu, perkiraan angkatan darat menunjukkan bahwa 30 persen dari pasukan cadangan dan personel militer dinas tetap tidak akan kembali ke unit mereka tahun depan.