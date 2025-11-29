Perwakilan Lebanon: "Kami Bukan Pencari Perang, Tapi Kami Tidak Akan Pernah Menyerah kepada Israel"

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Al-Manar, Hassan Fadlallah, anggota blok parlemen yang berafiliasi dengan Hizbullah Lebanon, menekankan: "Kami tidak ingin perang, tetapi kami tidak akan pernah menerima penyerahan kepada musuh. Kami tidak akan membiarkan Lebanon menyerah dengan alasan atau slogan apa pun."

Ia menambahkan: "Apakah mungkin menjual Lebanon kepada musuh Zionis dan mengabaikan kedaulatan, kebebasan, dan martabat kita? Ketika negara-negara menghadapi kondisi sulit, itu tidak berarti mereka berniat menyerah. Situasi ini dapat diatasi dengan persatuan internal."

Fadlallah menjelaskan: "Kami menyaksikan agresi musuh terhadap Lebanon setiap hari, tetapi Zionis tidak akan pernah bisa menghancurkan administrasi kami. Israel berupaya untuk tidak mengizinkan warga Lebanon kembali ke rumah mereka di daerah perbatasan. Jika bukan karena Perlawanan dan rakyat seperti ini di Lebanon, musuh Zionis akan menduduki tanah kami. Tel Aviv bermaksud mengusir kami dari Lebanon selatan dan melakukan pembangunan permukiman di wilayah ini."