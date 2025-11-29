Ehsan Movahedian: Intensifikasi gerakan permusuhan oleh Amerika Serikat dan Eropa telah mempersempit ruang gerak politik, ekonomi, dan budaya terhadap Iran dan secara alami mendorong Iran ke arah penguatan kerja sama bilateral dan regional, terutama dengan Rusia dan Cina. Pada saat yang sama, aktor-aktor saingan dan bermusuhan (AS, Inggris, Turki, dan Israel) memperluas pengaruh politik, keamanan, dan intelijen mereka di Kaukasus dan Asia Tengah; ini berarti bahwa jika Teheran dan Moskow ingin menahan dampak rival asing, mereka harus bekerja sama dalam beberapa bidang spesifik dan operasional.

Menyajikan beberapa contoh perkembangan yang kurang diperhatikan di Kaukasus dan Asia Tengah menunjukkan bahwa wilayah ini dengan cepat berubah menjadi daerah yang penuh tantangan bagi Iran dan Rusia, dan kemudian Cina. Minggu lalu, Brianna Todd, anggota Dewan Atlantik dan rekan di Departemen Pertahanan AS, dalam pertemuan yang dihadiri oleh Duta Besar Turki di AS, menyebut Armenia dan Tajikistan sebagai elemen yang hilang dari Organisasi Negara-Negara Turki dan menuntut keanggotaan Armenia dan Tajikistan dalam Organisasi Negara-Negara Turki di bawah bimbingan dan kepemimpinan Turki! Todd mengatakan dia setuju dengan pandangan bahwa Kaukasus Selatan dan Asia Tengah harus dilihat secara keseluruhan dan bahwa Armenia dan Tajikistan adalah elemen yang hilang dari Organisasi Negara-Negara Turki.

Dalam perkembangan lain, sebuah pusat data besar sedang dibangun di Armenia untuk memenuhi kebutuhan intelijen AS. Tindakan semacam itu memungkinkan pemrosesan data yang disadap secara ekstensif di wilayah tersebut. Penempatan pusat tersebut di Armenia memungkinkan akses Amerika ke sumber daya komputasi yang besar tidak hanya di Kaukasus Selatan tetapi juga di Timur Tengah.

Di sisi lain, kita melihat bahwa Barat menganggap pemerintah Aliyev (Azerbaijan) sebagai bagian dari Asia Tengah dan mengumumkan perubahan platform negosiasi dari 1+5 menjadi 1+6 (lima negara Asia Tengah, Republik Azerbaijan, dan Amerika Serikat). Dengan berlanjutnya tindakan provokatif Baku terhadap Moskow, Rusia juga terpaksa bereaksi terhadap kejahatannya. Dukungan Turki dan Baku terhadap kehadiran pasukan jihadis dan Wahhabi di Kaukasus dan Asia Tengah, penciptaan krisis oleh AS di Georgia untuk menggoyahkan negara itu, upaya untuk memperluas Pakta Perdamaian Abraham ke wilayah Kaukasus dan Asia Tengah, dan peran Turki yang menguntungkan AS dan NATO di Kaukasus dan Asia Tengah adalah semua peristiwa yang menunjukkan bahwa ancaman sebelumnya tidak dapat dihadapi dengan metode tradisional, dan Iran, Cina, dan Rusia harus berdiri melawan mereka dengan pemahaman bersama tentang ancaman-ancaman ini.