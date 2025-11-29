Eslami: Iran Bergerak di Batas Pengetahuan Bersama Negara-Negara Nuklir Perintis

Menurut koresponden ABNA, Mohammad Eslami, pada Sabtu sore, dalam upacara peresmian pusat terapi plasma di Rumah Sakit Shahid Mohammadi Bandar Abbas, menekankan bahwa meskipun ada sabotase dari musuh, Republik Islam Iran telah mencapai prestasi ilmiah yang mencolok, mengatakan: "Hari ini, pemuda negara, dengan keyakinan 'mampu', telah menempatkan Iran di batas pengetahuan dan teknologi seperti terapi plasma, desalinasi air, dan solusi pertanian baru sedang dikembangkan dengan kemampuan pribumi."

Wakil Presiden merujuk pada upaya ekstensif untuk mencegah kemajuan ilmiah Iran, menyatakan: "Meskipun ada permusuhan terhadapnya dan sabotase yang dilakukan oleh musuh, Republik Islam Iran telah mampu mencapai pertumbuhan yang mencolok."

Menyatakan bahwa kekuatan hegemoni tidak mentolerir kehadiran negara lain di batas pengetahuan, ia menambahkan: "Amerika dan pribadi Trump tidak menerima bahwa negara-negara berada di batas pengetahuan dan juga menganggap pemanfaatan sumber daya hidrokarbon dan mineral sebagai hak mereka."

Eslami menekankan: "Revolusi Islam adalah titik akhir dari pandangan eksploitatif kekuatan hegemoni terhadap Iran, karena di abad-abad sebelumnya mereka telah mengarahkan negara menuju penghinaan diri dan jauh dari jalur kemakmuran."

Kepala Organisasi Energi Atom, merujuk pada kemajuan teknologi negara, mengatakan: "Hari ini, dengan upaya para pemuda, ketekunan, dan kerja keras para spesialis Organisasi Energi Atom, Iran bergerak di batas pengetahuan. Ini adalah kebenaran, dan keyakinan 'mampu' telah membawa Iran ke peringkat perintis."

Eslami menambahkan: "Iran telah mengambil langkah-langkah penting dalam bidang kesehatan dan keamanan pangan dan memiliki program ekstensif yang sedang berlangsung untuk beradaptasi dengan kekurangan air dan pertanian di tanah asin."

Wakil Presiden, merujuk pada pengembangan aplikasi teknologi nuklir, terutama di bidang kesehatan dan lingkungan, mengatakan: "Kami telah memanfaatkan teknologi nuklir dalam bidang desalinasi air laut, dan hari ini teknologi plasma sedang diperluas sebagai alat yang efektif dalam lingkungan, kesehatan, pertanian, dan keamanan pangan."

Eslami, menekankan bahwa 'plasma dingin' memiliki jangkauan efektivitas yang luas, menambahkan: "Organisasi Energi Atom telah memasukkan pengembangan teknologi ini dalam agendanya, dan kemampuannya sedang diperluas di pusat-pusat perawatan dan berbagai sektor ekonomi."