Hamas Menetapkan 29 November sebagai Hari Peningkatan Gerakan Rakyat Melawan Kejahatan Israel

29 November 2025 - 22:29
News ID: 1755633
Source: ABNA
Gerakan Hamas menetapkan tanggal 29 November sebagai Hari Internasional untuk meningkatkan kegiatan anti-Zionis dan melawan kejahatan serta agresi rezim tersebut.

Menurut kantor berita ABNA, mengutip kantor berita Palestina Shahab, gerakan Hamas mengeluarkan pernyataan pada Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina, menyerukan peningkatan gerakan global melawan pendudukan dan tindakan kriminalnya terhadap rakyat dan tanah Palestina, serta penguatan semua bentuk solidaritas dengan perjuangan yang adil dan hak-hak sah Palestina untuk kebebasan dan kemerdekaan.

Dalam pernyataan ini, Hamas memuji gerakan rakyat global dalam solidaritas dengan rakyat Palestina dan menghargai posisi resmi dan populer yang mendukung perjuangan mereka yang adil.

Pernyataan tersebut menuntut penyatuan upaya dan dukungan untuk perjuangan rakyat Palestina hingga berakhirnya pendudukan, dan meminta massa Umat Islam dan orang-orang bebas di dunia untuk menganggap Sabtu, 29 November, sebagai Hari Internasional pembaharuan kegiatan gerakan rakyat global melawan pendudukan Zionis dan kejahatannya, pelanggaran kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza, dan peningkatan terorisme di Tepi Barat dan Yerusalem yang diduduki.

