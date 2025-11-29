  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Asia Barat dan Timur Tengah

Klaim Haaretz Mengenai Pesan Arab Saudi kepada Tel Aviv

29 November 2025 - 22:28
News ID: 1755630
Source: ABNA
Klaim Haaretz Mengenai Pesan Arab Saudi kepada Tel Aviv

Sebuah surat kabar berbahasa Ibrani mengklaim adanya pesan dari Arab Saudi yang ditujukan kepada rezim Zionis mengenai normalisasi hubungan.

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Middle East Online, surat kabar berbahasa Ibrani Haaretz mengklaim bahwa Arab Saudi telah menyampaikan pesan kepada rezim Zionis, yang menyatakan bahwa normalisasi hubungan tidak akan terjadi selama Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim tersebut, masih berkuasa.

Laporan itu menyebutkan bahwa Riyadh menganggap Netanyahu dan komposisi kabinetnya sebagai penghalang untuk bergerak menuju normalisasi hubungan. Dengan demikian, diklaim bahwa pandangan Arab Saudi adalah untuk bergerak menuju normalisasi hubungan dengan rezim Zionis jika terjadi pergantian Perdana Menteri rezim tersebut.

Hal ini terjadi meskipun sebelumnya dilaporkan bahwa Arab Saudi mengaitkan masalah tersebut dengan pembentukan negara Palestina.

Dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, 160 pemerintah telah mengakui negara Palestina.

Your Comment

You are replying to: .
captcha