  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Asia Barat dan Timur Tengah

Kritik Keras Turki Terhadap Serangan Israel di Beit Jann, Suriah

29 November 2025 - 22:28
News ID: 1755629
Source: ABNA
Kritik Keras Turki Terhadap Serangan Israel di Beit Jann, Suriah

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Turki mengutuk keras agresi Zionis terhadap kota Beit Jann di Suriah, menekankan bahwa Tel Aviv sekali lagi menunjukkan pendekatan destruktifnya dan merusak stabilitas regional.

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Russia Today, menanggapi reaksi regional dan internasional terhadap serangan brutal rezim Zionis di kota Beit Jann di pinggiran Damaskus, Oncu Kocali, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Turki, menyatakan bahwa serangan Tel Aviv terhadap Suriah bertujuan untuk menghalangi upaya pemerintah dan rakyat Suriah untuk membangun keamanan dan merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara tersebut.

Dia mengatakan bahwa, menjelang peringatan 8 Desember (waktu jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad), dan pada saat komunitas internasional mendambakan stabilitas di Suriah, Tel Aviv sekali lagi menunjukkan pendekatan destruktifnya dengan agresi terhadap kota Beit Jann di pinggiran Damaskus.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Turki menekankan bahwa meskipun tidak ada ancaman dari Suriah terhadap Israel, tindakan militer Zionis melanggar kedaulatan dan integritas teritorial negara itu, membahayakan warga sipil, dan merusak stabilitas regional.

Pejabat Turki ini menekankan perlunya menghentikan agresi rezim Zionis terhadap Suriah, yang bertujuan untuk menghalangi upaya negara itu dalam menjamin keamanan, kesejahteraan, dan perdamaian umum, serta menyatakan bahwa komunitas internasional memiliki tanggung jawab dalam hal ini.

Your Comment

You are replying to: .
captcha