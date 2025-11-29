Menurut kantor berita ABNA, surat kabar Amerika The New York Times dalam laporannya menulis: Pengunduran diri Andriy Yermak, kepala kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, mungkin dilakukan dengan tujuan mencegah mosi tidak percaya terhadap pemerintah di parlemen Ukraina.

New York Times, mengutip sumber-sumber yang mengetahui masalah ini, menulis bahwa Yermak kemungkinan "setuju untuk mengorbankan diri" untuk mencegah disahkannya mosi tidak percaya. Namun, masih belum jelas apakah tindakan ini akan cukup untuk menahan krisis politik yang sedang berlangsung; karena jika mosi tidak percaya disahkan, seluruh kabinet Zelenskyy akan dipaksa untuk mengundurkan diri.

Berdasarkan laporan ini, sejauh ini belum ada pemimpin berpengaruh dari partai-partai Ukraina yang menuntut pengunduran diri Zelenskyy, karena dalam kondisi darurat militer, pemilihan umum tidak diadakan.

Pada 10 November, Badan Nasional Anti-Korupsi Ukraina (NABU) dan Kejaksaan Khusus Anti-Korupsi negara itu, yang independen dari kantor Zelenskyy, memulai penyelidikan terhadap jaringan korupsi besar di sektor energi yang dikenal sebagai "Operasi Midas". Inspeksi dilakukan di perusahaan "Energoatom" dan rumah pengusaha Timur Mindich dan Menteri Energi saat itu German Galushchenko. Menurut temuan awal, sekitar $100 juta telah dicuci dalam jaringan ini.

NABU juga merilis beberapa percakapan yang direkam dari apartemen Mindich yang menunjukkan diskusi terkait korupsi. Pada 17 November, laporan muncul bahwa nama Andriy Yermak mungkin disebutkan dalam berkas dengan nama samaran "Ali Baba".

Terungkapnya kasus ini menciptakan krisis politik yang mendalam di Ukraina, parlemen ditutup selama beberapa hari, dan sejumlah anggota parlemen, bahkan dari partai yang berkuasa "Pelayan Rakyat," menuntut pemecatan Yermak. Pada 28 November, dilaporkan juga bahwa lembaga anti-korupsi menggeledah rumah dan kantor Yermak, sebuah masalah yang ia konfirmasi secara pribadi. Beberapa jam kemudian, Zelenskyy mengumumkan bahwa Yermak telah secara resmi mengajukan surat pengunduran dirinya.