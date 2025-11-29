  1. Home
Ledakan Baru di Kyiv; Listrik Ibu Kota Ukraina Terputus

Otoritas Ukraina melaporkan terputusnya aliran listrik di sebagian wilayah ibu kota negara itu setelah serangan Rusia.

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Russia Today, pagi ini terdengar suara ledakan baru di Kyiv, ibu kota Ukraina, dan sekitarnya, serta sirene bahaya berbunyi di wilayah-wilayah tersebut.

Selain itu, otoritas Ukraina melaporkan terputusnya pasokan air dan listrik di beberapa wilayah Kyiv.

Kementerian Energi Ukraina juga mengumumkan bahwa aliran listrik ke lebih dari 600.000 penduduk ibu kota dan sekitarnya terputus setelah terjadinya ledakan dan serangan Rusia ini.

Pagi ini, kantor berita Reuters, mengutip otoritas Ukraina, mengumumkan bahwa drone Rusia menyerang dua distrik di kota tersebut.

