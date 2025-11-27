Fraksi Perlawanan: Lebanon Berhak Memutus Tangan Israel dengan Cara Apa Pun / AS dan Komunitas Internasional Adalah Mitra Kejahatan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Fraksi Perlawanan di Parlemen Lebanon yang berafiliasi dengan Hizbullah menegaskan bahwa Lebanon dan rakyatnya berhak mengambil segala tindakan untuk menghentikan agresi Israel, setelah satu tahun penuh pelanggaran gencatan senjata November 2024 oleh Israel.

Dalam pernyataan resminya, fraksi tersebut menegaskan bahwa Israel tidak mematuhi kesepakatan bahkan satu hari pun, tetap melanjutkan agresi dengan dukungan langsung Amerika Serikat, yang mengakibatkan ratusan warga Lebanon syahid serta berlanjutnya pendudukan atas lima titik wilayah Lebanon.

Fraksi Perlawanan juga menuduh komunitas internasional sebagai mitra kejahatan, baik karena keterlibatan langsung maupun karena sikap diam dan pembiaran terhadap “kejahatan Zionis dengan dukungan Barat.”

Mereka juga mengecam keras pembunuhan komandannya, Haitsam Thabatabai, sebagai kejahatan terang-terangan yang mengancam stabilitas seluruh Lebanon, bukan tindakan pencegahan seperti yang diklaim Israel.

Pernyataan ini menegaskan bahwa dalih “serangan pre-emptive” yang diklaim Israel hanyalah alasan palsu yang dibangun dengan bantuan pihak-pihak oportunis di dalam dan luar Lebanon untuk melegitimasi agresi berkelanjutan.