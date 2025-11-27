Presiden Tinubu Umumkan Status Darurat Keamanan di Seluruh Nigeria

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dalam pernyataannya, Tinubu memerintahkan kepolisian merekrut 20 ribu personel baru, sehingga total kekuatan polisi menjadi sekitar 50 ribu personel. Keputusan ini diambil menyusul memburuknya situasi keamanan dan akan diikuti dengan penempatan pasukan tambahan di wilayah-wilayah rawan.

Tinubu juga mengapresiasi upaya aparat keamanan yang berhasil menyelamatkan 24 siswi yang diculik di Negara Bagian Kebbi (barat laut), serta 38 peziarah gereja yang diculik di Negara Bagian Kwara.

Nigeria dalam beberapa tahun terakhir menghadapi krisis keamanan serius, mulai dari: serangan kelompok bersenjata, konflik sektarian, pemberontakan kelompok teroris Boko Haram, serta afiliasi ISIS di wilayah timur laut, di samping maraknya penculikan untuk tebusan di berbagai daerah.