Video | Prosesi Pemakaman Komandan Senior Hizbullah Lebanon dan Rekan-rekannya di Dahiyeh, Beirut Selatan

News ID: 1754972

Upacara pemakaman Heitsam Ali Ath-Thabatabai, salah satu komandan senior Hizbullah Lebanon, digelar Senin (24/11) di Dahiyeh, Beirut selatan, dengan dihadiri secara luas oleh masyarakat dan para pejabat Lebanon. Jenazahnya bersama sejumlah rekannya yang syahid dalam serangan teroris baru-baru ini, diiringi ribuan pelayat dalam suasana duka yang mendalam.