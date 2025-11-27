Lukashenko kepada Putin: Kami Siap Menjadi Tuan Rumah Negosiasi Ukraina

Menurut laporan dari kantor berita Abna mengutip kantor berita Sputnik, Presiden Rusia Vladimir Putin hari ini, Rabu, bertemu dengan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko.

Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan dalam pertemuan tersebut: "Kami siap menjadi tuan rumah negosiasi penyelesaian konflik Ukraina jika Rusia menginginkannya."

