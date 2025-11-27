  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Eropa

Lukashenko kepada Putin: Kami Siap Menjadi Tuan Rumah Negosiasi Ukraina

27 November 2025 - 11:32
News ID: 1754740
Source: ABNA
Lukashenko kepada Putin: Kami Siap Menjadi Tuan Rumah Negosiasi Ukraina

Presiden Belarusia, dalam pertemuannya dengan Putin, mengatakan kepada rekan Rusianya: Minsk siap menjadi tuan rumah negosiasi penyelesaian konflik Ukraina jika Rusia menginginkannya.

Menurut laporan dari kantor berita Abna mengutip kantor berita Sputnik, Presiden Rusia Vladimir Putin hari ini, Rabu, bertemu dengan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko.

Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan dalam pertemuan tersebut: "Kami siap menjadi tuan rumah negosiasi penyelesaian konflik Ukraina jika Rusia menginginkannya."

Presiden Belarusia mengatakan kepada rekan Rusianya Vladimir Putin: "Minsk siap menjadi tuan rumah negosiasi penyelesaian konflik Ukraina jika Rusia menginginkannya."

Your Comment

You are replying to: .
captcha