Penghancuran Salah Satu Sel Teroris Paling Berbahaya ISIS di Latakia

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Komandan Pasukan Keamanan Internal Provinsi Latakia, Abdulaziz Hilal al-Ahmad, mengumumkan bahwa pasukannya berhasil menghancurkan salah satu sel teroris paling berbahaya yang berafiliasi dengan ideologi ISIS.

Menurut laporan SANA, operasi ini dilakukan setelah pemantauan intensif selama beberapa hari. Unit khusus, bekerja sama dengan intelijen umum, menyerbu lokasi sel tersebut yang diduga tengah merencanakan operasi teroris di wilayah pesisir Suriah.

Dalam penyergapan itu terjadi baku tembak, yang berakhir dengan penangkapan seluruh anggota sel dan tewasnya dua teroris yang menolak menyerah. Berbagai jenis senjata dan amunisi juga disita. Seorang petugas intelijen dilaporkan mengalami luka parah saat bertugas.

Perlu dicatat bahwa pada 12 bulan ini, Suriah secara resmi bergabung dengan koalisi internasional anti-ISIS yang dibentuk AS pada 2014, meskipun koalisi tersebut telah beroperasi di Suriah tanpa keanggotaan resmi pemerintah Damaskus selama satu dekade terakhir.