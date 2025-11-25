Larijani: Jalur Perdagangan Iran dan Pakistan Harus Mencapai Target $10 Miliar

Menurut laporan dari kantor berita Abna, Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, hari ini, 25 November 2025 (4 Azar 1404), bertemu dan berdiskusi dengan Mohammad Ishaq Dar, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Pakistan, di Islamabad.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas perkembangan regional penting terkini dan perlunya tindakan kolektif negara-negara Islam untuk menghadapi tantangan bersama. Kedua belah pihak berpendapat bahwa dunia Islam memerlukan perancangan tindakan praktis, koordinasi yang luas, dan kerja sama yang terpadu untuk mengelola krisis regional; terutama menghilangkan ancaman rezim Zionis terhadap negara-negara Islam.

Merujuk pada ikatan jangka panjang kedua negara, Larijani menyebut peningkatan tingkat hubungan Iran dan Pakistan ke tingkat hubungan strategis sebagai suatu keharusan, dan menyatakan bahwa kapasitas ekonomi kedua negara dapat beroperasi pada tingkat yang jauh melampaui situasi saat ini.

Ia menuntut penghapusan hambatan yang ada dan fasilitasi jalur interaksi ekonomi, serta menganggap target peningkatan pertukaran hingga $10 miliar sebagai hal yang dapat dicapai. Di bagian lain diskusi, kedua belah pihak menyebut Palestina sebagai salah satu fokus utama kerja sama dunia Islam dan menekankan persatuan, konvergensi, dan fokus Teheran dan Islamabad dalam mendukung bangsa Palestina. Kedua pejabat tersebut pada akhirnya menyatakan kesiapan mereka untuk melanjutkan konsultasi rutin dan tindak lanjut praktis dari perjanjian yang ada.