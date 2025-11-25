Pemakaman Komandan Senior Perlawanan Lebanon di Dahiyeh / Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah: Teror terhadap Komandan Justru Menguatkan Tekad Kami

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Upacara pemakaman komandan senior Hizbullah Haytham Ali al-Thabtaba’i (Abu Ali) dan para sahabatnya digelar Senin hari ini di Dahiyeh, Beirut Selatan, dengan dihadiri ribuan warga dan para pejabat. Mereka gugur dalam serangan udara Israel di kawasan Harat Hreik pada hari sebelumnya.

Dalam sambutannya, Syaikh Ali Dammoush, Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah, menegaskan bahwa pembunuhan para komandan tidak akan melemahkan perlawanan. “Teror terhadap para pemimpin justru membuat tekad kami semakin kuat,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa para syahid berdiri dengan seluruh kemampuan untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Lebanon.

Dammoush mengecam setiap bentuk penyerahan diri terhadap tekanan Amerika dan Israel, menegaskan bahwa Hizbullah tidak akan pernah berhenti membela tanah air, meskipun musuh berusaha memusnahkan mereka. Ia juga menyeru pemerintah Lebanon untuk tidak tunduk pada syarat-syarat Israel dan AS.

Dalam kesempatan itu, ia mengenang para pemimpin martir seperti Sayyid Hassan Nasrallah, Sayyid Hashem Safiuddin, serta Abu Ali Thabtaba’i, dan menegaskan bahwa perjuangan akan terus berlanjut hingga menghadapi seluruh ancaman Israel.

Beirut: Aksi Persatuan Nasional Menentang Agresi Israel

Seiring meningkatnya pelanggaran gencatan senjata dan pembunuhan para pejuang perlawanan oleh Israel, warga Beirut menggelar aksi di Jalan Hamra, mengecam agresi Zionis dan menegaskan hak perlawanan. Mereka menyerukan persatuan nasional serta menolak normalisasi hubungan dengan Israel. Peserta aksi menyatakan bahwa kemenangan hanya akan terwujud jika rakyat Lebanon bersatu menghadapi agresi Israel.