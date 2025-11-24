Sikap Terbaru Erdoğan Terhadap Netanyahu

Menurut kantor berita Abna yang mengutip Al Jazeera, Recep Tayyip Erdoğan, Presiden Turki, merujuk pada perkembangan di Gaza, menyatakan: "Gerakan Hamas menunjukkan kesabaran besar dalam menghadapi semua pelanggaran dan agresi rezim Zionis dan tetap berkomitmen pada gencatan senjata yang harus dilaksanakan sepenuhnya."

Dia juga menekankan bahwa meningkatkan tekanan diplomatik pada Tel Aviv dan memfasilitasi jalur pengiriman bantuan kemanusiaan berkelanjutan ke Gaza adalah suatu keharusan yang pelaksanaannya tidak bisa ditunda.

Dia menambahkan: "Masyarakat internasional harus mengambil sikap tegas untuk menghentikan Netanyahu."

Sikap Presiden Turki ini muncul sementara Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, terus melanjutkan kebijakan destabilisasinya di kawasan melalui penargetan komandan terkemuka Hizbullah dan serangan harian terhadap negara itu, serta mengintensifkan serangan ke Gaza.