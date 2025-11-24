Reaksi "Al-Qassam" atas Kesyahidan Komandan Terkemuka Hizbullah

Menurut kantor berita Abna yang mengutip kantor berita Palestina Shahab, Brigade Syahid Izz ad-Din al-Qassam, sayap militer Gerakan Hamas, mengeluarkan pernyataan yang berbunyi: "Dengan segala kehormatan, kemuliaan, dan keyakinan akan janji kemenangan ilahi, kami menyampaikan belasungkawa atas kesyahidan komandan terkemuka Perlawanan Islam di Lebanon, Syahid Haytham Ali Tabatabai, Kepala Komando Militer Perlawanan Islam."

Pernyataan itu menambahkan: "Komandan Syahid 'Sayyed Abu Ali' gugur syahid dalam perjalanan membela Al-Quds (Yerusalem) bersama sekelompok saudara-saudara mujahid-nya, dalam serangan kriminal rezim Zionis ke Dahiya Selatan Beirut."

Brigade Al-Qassam selanjutnya menghormati peran syahid besar ini dalam mendukung rakyat Palestina dan perlawanan mereka selama pertempuran "Taufan Al-Aqsa", dan menekankan bahwa Syahid Tabatabai memainkan peran penting dalam pembentukan dan penguatan front perlawanan melawan penjajah Zionis selama bertahun-tahun perjuangan yang panjang.

Rezim Zionis menargetkan Dahiya Selatan Beirut dengan serangan udara pada Minggu sore, 2 Azar (23 November), di mana setidaknya 5 orang, termasuk Haytham Abu Ali Tabatabai, komandan terkemuka Hizbullah Lebanon, gugur syahid dan sejumlah lainnya terluka.