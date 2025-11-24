UNRWA Mengumumkan: 330 Ruang Kelas Sementara Didirikan di Gaza Tanpa Fasilitas Dasar

Menurut kantor berita Abna yang mengutip Al Jazeera, Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengumumkan bahwa 330 ruang pendidikan sementara telah didirikan di 59 tempat penampungan di Jalur Gaza.

UNRWA menekankan bahwa ruang-ruang ini menyediakan layanan pendidikan bagi lebih dari 44.000 anak, tanpa peralatan pendidikan dan fasilitas dasar.

Di sisi lain, Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) melaporkan berlanjutnya kebijakan kelaparan struktural di Jalur Gaza dan meningkatnya krisis kemanusiaan di tengah kekurangan sumber daya keuangan yang parah.

Adnan Abu Hasna, penasihat media UNRWA, menyatakan bahwa krisis pangan, selain masalah luas di sektor pendidikan, kesehatan, dan pendanaan, secara bersamaan telah memengaruhi jutaan pengungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat, Suriah, Lebanon, dan Yordania.

Dia menyatakan bahwa tekanan dari rezim Zionis dan pembatasan yang diberlakukan terhadap kegiatan organisasi telah membawa situasi ke ambang kehancuran, dan menekankan: "Hukum yang melarang kegiatan UNRWA dan tindakan pembatasan lainnya telah meninggalkan defisit anggaran yang besar, yang akan mencapai sekitar 200 juta dolar pada akhir kuartal pertama tahun depan."

Menurut Abu Hasna, defisit finansial ini secara langsung memengaruhi kemampuan organisasi untuk membayar gaji lebih dari 30.000 karyawannya di berbagai area operasi.