Mesir Serukan Pembentukan Segera Pasukan Internasional di Gaza

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, menekankan perlunya tindakan segera untuk membentuk pasukan internasional di Jalur Gaza serta mempercepat proses rekonstruksi.

Dalam pertemuannya dengan Penasihat Keamanan Nasional Inggris, Jonathan Powell, di sela-sela KTT G20 di Johannesburg, Abdelatty menegaskan bahwa percepatan penempatan pasukan internasional merupakan langkah penting untuk menjamin keamanan dan memastikan pelaksanaan komitmen internasional terkait Gaza.

Ia menyoroti pentingnya penerapan penuh Perjanjian Sharm el-Sheikh, dimulainya rekonstruksi awal, dan lancarnya aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza. Ia menambahkan bahwa kerja sama internasional adalah kunci dalam mematuhi resolusi Dewan Keamanan mengenai situasi Gaza.

Menlu Mesir juga memaparkan kesiapan Kairo menjadi tuan rumah konferensi internasional rekonstruksi Gaza dan berharap Inggris berpartisipasi dalam upaya mengurangi penderitaan rakyat Palestina.

Dalam bagian lain pembicaraan, kedua pihak membahas krisis Sudan. Abdelatty menjelaskan bahwa Mesir, dalam kerangka mekanisme kuartet, terus berupaya mendorong de-eskalasi dan gencatan senjata yang komprehensif, sekaligus menegaskan bahwa setiap solusi politik harus menjaga kesatuan, kedaulatan, dan institusi nasional Sudan.