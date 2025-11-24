1003 Warga Palestina Mati Syahid oleh Penjajah di Tepi Barat Sejak Oktober 2023

Menurut kantor berita Abna yang mengutip Al Jazeera, pusat hukum "B'Tselem" menekankan bahwa rezim Zionis telah membuat seribu tiga warga Palestina mati syahid di Tepi Barat sejak Oktober 2023 dan sedang melaksanakan pembersihan etnis di wilayah tersebut.

Pusat hukum ini, dengan merilis sebuah laporan, menyatakan: "Israel telah melakukan pembersihan etnis di Tepi Barat dan tidak ada mekanisme internal atau eksternal yang aktif untuk mencegahnya."

Laporan pusat tersebut menyebutkan, tentara Israel sejak Oktober 2023, telah mengadopsi kebijakan penembakan tanpa pandang bulu dan tak terbatas di Tepi Barat, bahkan telah mempersenjatai dan merekrut ribuan pemukim di permukiman Tepi Barat.

Laporan tersebut menjelaskan: "Para pemukim menyerang warga Palestina di Tepi Barat setiap hari dan sepenuhnya kebal dari hukuman. Meskipun sebagian besar serangan pemukim telah didokumentasikan, otoritas penegak hukum Israel jarang sekali memulai penyelidikan dalam hal ini."

Pusat hukum ini menegaskan: "Dalam 21 kasus di mana para pemukim menargetkan warga Palestina, tidak ada hukuman yang dikeluarkan oleh Israel."