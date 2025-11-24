Larijani: Tidak Ada Jalan Lain Selain Menghadapi Rezim Zionis Palsu

Menurut kantor berita Abna, Ali Larijani, Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional, menyusul pembunuhan Haytham Ali Tabatabai, salah satu komandan senior Hizbullah, oleh rezim Zionis, merilis pesan di jejaring sosial X yang berbunyi:

"Pada malam kesyahidan Fatimah Zahra (salamullah alaiha), salah satu pengikut sejati pemimpin para wanita di dua alam, saudara mujahid 'Haytham Ali Tabatabai', salah satu komandan senior Hizbullah, bersama beberapa rekannya, mencapai kesyahidan di tangan Zionis kriminal.

Mereka mencapai cita-cita mereka, tetapi Netanyahu akan melanjutkan petualangannya sampai semua menyadari bahwa tidak ada jalan lain selain menghadapi rezim palsu ini.

Saya menyampaikan belasungkawa atas kehilangan ini kepada Pemimpin Hizbullah yang terhormat dan anggota mujahid-nya."