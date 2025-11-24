Menurut kantor berita Abna yang mengutip Russia Al-Yaum, Direktur Departemen Informasi Pemerintah Jalur Gaza menekankan bahwa dari 600 truk yang seharusnya masuk ke wilayah tersebut setiap hari berdasarkan kesepakatan gencatan senjata, hanya 200 truk yang telah masuk.

Dia menambahkan: "Setidaknya 90 persen penduduk Jalur Gaza menderita malnutrisi, dan rezim Zionis terus menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan penting ke jalur ini."

Perlu dicatat bahwa meskipun pasukan Hamas telah memenuhi kewajiban mereka untuk menyerahkan tawanan rezim Zionis, baik yang hidup maupun yang tewas, Tel Aviv tidak hanya tidak menghentikan serangannya terhadap Jalur Gaza, tetapi juga mencegah masuknya bantuan kemanusiaan yang telah disepakati ke wilayah tersebut.