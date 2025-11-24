Organisasi HAM Laporkan; Israel sedang Melakukan Genosida di Tepi Barat

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Organisasi Hak Asasi Manusia “B'Tselem” dalam laporannya berjudul “Rezim Zionis Telah Membunuh Ribuan Palestina Sejak Oktober 2023 ” hingga saat ini, telah membunuh 1.003 warga Palestina di Tepi Barat.

Laporan ini menambahkan bahwa pemukim Zionis di Tepi Barat secara rutin menyerang warga Palestina tanpa dihukum. Berdasarkan laporan ini, meskipun ada bukti yang jelas, otoritas Israel tidak menyelidiki satupun dari kasus-kasus tersebut.

Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa dalam 21 kasus di mana warga Palestina dibunuh oleh Zionis, Israel tidak menghukum atau menyelidiki pembunuhan-pembunuhan tersebut. Berdasarkan laporan ini, sejak Oktober 2023, militer telah menerapkan kebijakan penembakan tanpa batas dan tanpa tujuan secara terarah.

Di akhir laporan tersebut disebutkan bahwa ribuan warga Yahudi di wilayah tersebut telah dipersenjatai oleh militer.