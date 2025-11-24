Kanada: Dunia di Johannesburg Menunjukkan bahwa Ia Bisa Melanjutkan Tanpa Amerika Serikat

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menyatakan bahwa dunia mampu mencapai konsensus dan terus maju bahkan tanpa kehadiran Amerika Serikat, menyusul berakhirnya KTT G20 di Johannesburg.

Carney menekankan bahwa pertemuan G20 tahun ini untuk pertama kalinya digelar tanpa kehadiran Washington. Menurutnya, konsensus yang dicapai di Johannesburg—meski ada boikot dari AS—memiliki makna khusus dan menunjukkan bahwa pusat gravitasi ekonomi dunia sedang bergeser.

Menurut laporan Bloomberg, ia mengingatkan bahwa negara-negara G20 mewakili tiga perempat populasi dunia, dua pertiga PDB global, dan tiga perempat perdagangan internasional.

Carney menambahkan bahwa Kanada siap melanjutkan dialog dengan AS pada waktunya, namun saat ini belum ada isu mendesak untuk dibicarakan langsung dengan presiden Amerika. “Fokus kami adalah masa depan Kanada dan membangun kemitraan baru. Namun jika Amerika ingin membuka kembali perundingan dagang, kami siap menindaklanjutinya,” ujarnya.

KTT G20 selama dua hari ini diselenggarakan sejak Sabtu, 22 November, di Johannesburg, pusat ekonomi Afrika Selatan.