Hizbullah Umumkan Kesyahidan Komandan Senior Abu Ali Thabata’i

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Hizbullah Lebanon mengumumkan bahwa komandan seniornya, Haitsam Thabata’i (Abu Ali), gugur syahid dalam serangan udara Israel pada hari Minggu. Serangan itu menargetkan sebuah apartemen di kawasan Harat Hreik, Dahiyeh, Beirut Selatan.

Dalam pernyataannya, Hizbullah menyebut bahwa komandan besar Abu Ali Thabata’i telah menyelesaikan perjalanan panjang perjuangan yang dipenuhi jihad, ketulusan, dan keteguhan di jalan perlawanan. Ia tetap berada di garis depan melawan Israel hingga detik-detik terakhir hidupnya.

Hizbullah menegaskan bahwa Thabata’i sejak awal pembentukan perlawanan telah menjadi salah satu peletak fondasi utama kekuatan muqawamah, dan sepanjang perjuangannya tak pernah mengenal lelah dalam membela tanah air.

Gerakan ini menambahkan bahwa para mujahid akan melanjutkan jalan perjuangan dengan membawa darah suci sang syahid, hingga seluruh proyek rezim Zionis dan pendukungnya — Amerika Serikat — digagalkan.

Militer Israel sebelumnya mengklaim bahwa mereka menargetkan dan membunuh Thabata’i dalam serangan siang hari ke wilayah Dahiyeh. Sementara Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan bahwa serangan tersebut menewaskan 5 orang dan melukai 28 lainnya.