Donasi 6,5 Juta Dolar Adnan Ar’ur Picu Pertanyaan di Media Sosial

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pengumuman bantuan sebesar 6,5 juta dolar oleh Adnan Ar’ur, ulama Salafi Suriah, untuk kampanye “Fida’ li-Hama” (Pengorbanan untuk Hama) pada Sabtu malam, memicu reaksi luas di Suriah dan media sosial. Banyak warganet mempertanyakan sumber dana sebesar itu dan mengungkap berbagai spekulasi.

Stasiun “Al-Ikhbariyah al-Suriyah” mengonfirmasi nominal bantuan tersebut dalam berita kilat. Ar’ur sendiri belum memberikan pernyataan langsung di platform X, tetapi dalam unggahan sebelumnya ia menulis bahwa ia berharap bisa berpartisipasi dalam seluruh kampanye pembangunan kembali Suriah, namun sakit yang menimpanya dua bulan terakhir membuatnya tidak bisa hadir.

Dalam acara “Fida’ li-Hama”, Ahmad al-Syar’a — presiden sementara Suriah — menegaskan bahwa era pembangunan kembali telah dimulai. Ia menyatakan bahwa warga kota-kota seperti Hama, Homs, Idlib, Deir Ezzor, Raqqah, Hassakeh, Daraa, Aleppo, Latakia, Tartus, Sweida, dan Quneitra “layak hidup di negara yang kuat dan makmur”.

Al-Syar’a menambahkan bahwa Suriah menghadapi tantangan besar, namun tantangan itu akan runtuh oleh wajah-wajah tulus dan persatuan rakyat.