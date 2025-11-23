Wakil Sekjen Al-Wefaq: Rakyat Bahrain Lebih Kuat dari Mesin Represi

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Wakil Sekretaris Jenderal Al-Wefaq, Syaikh Husain al-Daihī, menegaskan bahwa rakyat Bahrain—baik laki-laki maupun perempuan—akan tetap lebih kuat daripada mesin represi rezim. Ia menekankan bahwa bangsa Bahrain percaya tanah air jauh lebih besar daripada penjara, dan bahwa pengkhianatan atas Palestina adalah kejatuhan yang tak terampuni, sementara setiap bentuk kezaliman pasti memiliki akhir.

Syaikh al-Daihī mengkritik keras pemerintah Bahrain yang menjadikan negara “arena terbuka untuk penindasan,” menjadikan para aktivis dan oposisi sebagai sasaran sah untuk penyiksaan. Ia menyoroti berlanjutnya penahanan tokoh-tokoh nasional seperti Syaikh Ali Salman, serta penangkapan kembali aktivis terkemuka Ibrahim Syarif hanya karena sikapnya yang menolak normalisasi dengan rezim Zionis.

Ia menegaskan bahwa pemerintah Bahrain kini “secara terang-terangan berada di sisi Israel,” sementara rakyatnya sendiri ditekan hanya karena mengatakan kebenaran. Menurutnya, rezim telah membangun diktatorisme dengan satu tangan dan membuka pintu bagi musuh dengan tangan lainnya.

Syaikh al-Daihī menutup dengan menegaskan: rakyat Bahrain akan tetap teguh; prinsip tidak akan pernah kalah; martabat adalah hak, bukan pemberian; pengkhianatan terhadap Palestina tidak akan pernah dimaafkan; dan setiap kezaliman—seberapa panjang pun—pasti akan berakhir.